ترامب يرسل 1500 جندي إلى الحدود الأميركية الجنوبية

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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت أن الرئيس دونالد ترامب وقع أمراً تنفيذياً ينص على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.وأوضحت ليفيت للصحافيين أن "هذا القرار يأتي بعد إجراء اتخذه ترامب في اليوم الأول.. حيث وجه وزارة الدفاع لجعل الأمن الداخلي مهمة أساسية للوكالة.. وهذا هو الأمر الذي ركز عليه الرئيس ترامب في حملته الانتخابية".وأضافت أن "الشعب الأميركي انتظر وقتاً طويلاً لهذا النوع من الإجراءات، إذ تتعامل وزارة الدفاع بجدية مع قضية الأمن الداخلي.. هذا يمثل الأولوية القصوى للشعب الأميركي، والرئيس بدأ في تحقيق ذلك".وذكرت شبكة CNN الأميركية نقلاً عن مسؤولين مطلعين أن آلاف الجنود الأميركيين الإضافيين سيتم إرسالهم إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، وذلك بعد يومين فقط من إصدار الرئيس دونالد ترامب توجيهاته بتعزيز التواجد العسكري في تلك المنطقة.ويأتي هذا القرار في ظل وجود حوالي 2200 جندي حالياً ضمن فرقة العمل المشتركة التابعة للقيادة الشمالية للولايات المتحدة ومقرها إل باسو في ولاية تكساس، ويساعدون في عمل الجمارك وحماية الحدود.كما يشارك في تأمين الحدود حوالي 4500 عنصر من الحرس الوطني ضمن عملية "لونستار" بقيادة الحرس الوطني في ولاية تكساس، وفقاً لوزارة الشؤون العسكرية في الولاية.وقال المسؤولون إن القوات الإضافية من الجنود الأميركيين الذين سيتم إرسالهم إلى الحدود الجنوبية هذا الأسبوع سيقومون بمهام مشابهة لتلك التي ينفذها الجنود الحاليون، إذ سينضمون إلى "فرقة العمل المشتركة" لتعزيز قدراتها.وسيشمل دور هذه القوات المساعدة في الحفاظ على جاهزية العمليات لوكالة حرس الحدود، وتقديم الدعم في مراكز القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى توفير مزيد من الخبراء في مجال الاستخبارات لتقييم التهديدات ومراقبة تدفقات المهاجرين، كما من المتوقع أن تسهم هذه القوات في تعزيز القدرات الجوية، والمساعدة في إدارة العمليات الجوية.ومن المتوقع نشر المزيد من الجنود الفعليين على الحدود خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وفقاً لما ذكره أحد المسؤولين، حيث ستعمل هذه الدفعة الأولى على تمهيد الطريق لتوسيع أكبر للوجود العسكري.