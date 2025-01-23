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عربي-دولي

بسبب العصابات.. غوتيريش يحذر من انهيار كامل للسلطة في هايتي

Lebanon 24
23-01-2025 | 01:38
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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن "العصابات في هايتي قد تسيطر على العاصمة، ما يؤدي إلى انهيار كامل لسلطة الحكومة، إذا لم يتم توفير دعم دولي إضافي لشرطة هايتي.

وقال في تقرير صدر بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن بشأن تدهور الوضع في أفقر دولة في نصف الكرة الغربي: "إن الوقت جوهري".
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وأشار إلى أن "تأخيرات إضافية في تقديم الدعم للشرطة التي تعاني من نقص الدعم، سواء عبر إرسال ضباط إضافيين لقوة متعددة الجنسيات تحاول الحد من عنف العصابات، أو من خلال المساعدات الثنائية تحمل خطر انهيار كارثي للمؤسسات الأمنية الوطنية".

أضاف: "قد يسمح ذلك للعصابات بالسيطرة على المنطقة الحضرية بالكامل (العاصمة بور أو برنس)، ما يؤدي إلى انهيار كامل للسلطة الحكومية ويجعل العمليات الدولية، بما في ذلك تلك التي تدعم المجتمعات المحتاجة غير قابلة للتنفيذ في البلاد".

وقال  لأعضاء مجلس الأمن: "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا على وجه السرعة لمنع مثل هذا السيناريو".
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