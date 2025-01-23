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إقتصاد

"سي إن إن" تستعد لتسريح المئات وإعادة التركيز على الجمهور الرقمي

Lebanon 24
23-01-2025 | 02:10
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أفادت "Investing" أن شبكة CNN التابعة لشركة Warner Bros. Discovery تستعد لتسريح مئات الموظفين يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار إعادة هيكلة أعمالها للتركيز على الجمهور الرقمي العالمي، وفقًا لتقرير نشرته CNBC نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر.
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تأتي عمليات التسريح كجزء من خطة CNN الأوسع لإعادة تنظيم برامجها التلفزيونية التقليدية وتوسيع منتجاتها الرقمية القائمة على الاشتراكات.
 
وقال عدد من الأشخاص، إن عمليات التخفيض تهدف إلى مساعدة CNN في تقليل تكاليف الإنتاج وتبسيط الفرق.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت المصادر أنه قد يتم نقل بعض البرامج التي يتم إنتاجها حاليًا في نيويورك أو واشنطن إلى أتلانتا، حيث تكون نفقات الإنتاج أقل. (investing)

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