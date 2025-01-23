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خاص
تقرير لـ"The American Conservative": كيف سيتعامل ترامب مع إيران؟
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
|
Lebanon 24
23-01-2025
|
05:30
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ذكر موقع "The American Conservative" الأميركي أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبدأ فترته الثانية في البيت الأبيض بخطط كبيرة وعالم يبدو مختلفًا تمامًا عن العالم الذي تعامل معه خلال ولايته الأولى. ربما تكون الحرب التي استمرت 15 شهرًا في غزة قد توقفت مؤقتًا، لكن يبقى الرهان على ألا يستأنف القتال بعد انتهاء المرحلة الأولى التي استمرت ستة أسابيع. وقد يكون لدى ترامب أحلام كبيرة بشأن إنهاء الحرب التي استمرت ثلاث سنوات في أوكرانيا، لكن فريق الأمن القومي للرئيس لا يزال في صدد التوصل إلى صيغة دبلوماسية من شأنها أن تجلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات. وسيحاول ترامب، الذي قال في خطاب تنصيبه في 20 كانون الثاني إنه يريد أن يُعرف بأنه "صانع سلام"، أيضًا التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وهو طموح سيكون محل نقاش إذا لم يصمد وقف إطلاق النار في غزة".
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وبحسب الموقع، "يبقى هناك مشكلة واحدة سبق وتعاملت معها الإدارات الأميركية السابقة وهي البرنامج النووي الإيراني. ولسوء الحظ بالنسبة لترامب، فإن القضية النووية الإيرانية محيرة كما كانت دائما. فقد ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشرين الثاني أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز الآن 6600 كيلوغرام. وفي كانون الأول، قدر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن إيران تخصب 5-7 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% شهريا. وقد قام الإيرانيون بتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي ذات الجودة الأعلى وهم ينتجون المزيد من اليورانيوم بمستوى أعلى، سواء كتكتيك للضغط ضد واشنطن أو كوسيلة للحصول على المزيد من النفوذ في حالة استئناف المحادثات النووية. وقال وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن بصراحة خلال الصيف: "إن المكان الذي نحن فيه الآن ليس مكانًا جيدًا"."
وتابع الموقع، "لا شك أن ترامب موافق على ما قاله بلينكن، حتى لو ظل غير متأكد من كيفية إدارة الموقف، ولا شك أنه يتلقى الكثير من النصائح. إن صقور السياسة الخارجية يطالبون بالدفع بالخيار العسكري، وتتلخص الحجة في الأساس في هذا: إن الاتفاق الدبلوماسي مع إيران سيكلف الولايات المتحدة الكثير، ولا يمكن الوثوق بالإيرانيين على أي حال. ومن المرجح أن تجد هذه التوصية آذانًا متعاطفة في الإدارة. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في كانون الأول أن الضربات العسكرية الأميركية كانت قيد المناقشة بنشاط كخيار محتمل، وهو أمر غير مفاجئ نظرًا لأن إدارات جورج بوش وباراك أوباما وجو بايدن كانت لديها خططاً عسكرية على الرف في حالة رغبتها في الضغط على الزناد. في النهاية، اختارت الإدارات الثلاث استبعاد الخيار العسكري والتمسك بدلاً من ذلك بمزيج من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية. وفي الواقع، كانت هناك أوقات خلال فترة ولاية ترامب الأولى عندما كان بإمكانه أن يأذن بعمل عسكري ضد إيران لكنه لم يفعل لأنه لم يكن يريد حربًا كبرى في الشرق الأوسط في عهده".
وأضاف الموقع، "الإيرانيون أضعف بشكل ملحوظ اليوم مما كانوا عليه في عام 2019. وحزب الله يلملم جراحه بعد حملة جوية وبرية إسرائيلية شرسة استمرت شهورًا في لبنان. تعاني من الشيء عينه في غزة. أما سوريا، فلم تعد تشكل مركزاً مهما للحرس الثوري الإسلامي. فبعد سنوات عديدة استخدمت فيها إيران سوريا كركيزة أساسية لاستراتيجيتها، فإن زوال بشار الأسد وظهور حكومة سورية جديدة تريد إعادة التوازن لعلاقاتها الخارجية بعيدًا عن طهران يشكل معضلة داخلية للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. ولكن مع ذلك، فإن الضربة الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية لا تستحق كل هذا العناء".
وبحسب الموقع، "بادئ ذي بدء، لا يعني ضعف الإيرانيين أنهم عاجزون، فما زال الوكلاء المدعومون من إيران يحكمون فعليا العراق، ولا يزال هناك ما يقرب من 2500 جندي أميركي متمركزين في العراق يمثلون أهدافا رئيسية للفصائل، والواقع أن القواعد الأميركية في العراق من المؤكد تقريبا أن تكون الأهداف الأولى إذا ردت إيران على حملة قصف أميركية. وهناك أيضاً مسألة ما إذا كانت القوة العسكرية ستكون فعّالة. على سبيل المثال، هل يمكن تدمير القدرة النووية الإيرانية؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل سيجبر ذلك المؤسسة الإيرانية على إعادة النظر في سياستها النووية على الأقل؟ والإجابة على السؤالين هي "لا"."
وتابع الموقع، "من غير المرجح أيضاً أن تتحرك استراتيجية إيران النووية بالطريقة التي نرغبها. ففي كل مرة تتخذ فيها الولايات المتحدة أو إسرائيل إجراءات ضد البرنامج النووي الإيراني ترد طهران بتسريع عملها النووي أو بناء منشآت بديلة على عمق أكبر تحت الأرض. ومن المرجح أن يؤدي العمل العسكري الأميركي إلى تقوية موقف خامنئي وليس تخفيفه. ولكن ماذا ينبغي لترامب أن يفعل إذن؟ للوهلة الأولى، سيقرر العودة إلى سياسة الضغط الأقصى التي انتهجتها إدارته الأولى، والتي ألحقت ضررا شديدا بمالية الحكومة الإيرانية وخفضت صادراتها النفطية بنحو 70%.ولكن هذه الاستراتيجية لم تفعل شيئا يذكر لتغيير حسابات إيران بشأن الملف النووي، بل إنها أدت في الواقع إلى تفاقم المشكلة بمجرد أن أصبحت إيران حرة في التحرر من قيود خطة العمل الشاملة المشتركة، ومن غير المرجح أن تؤدي محاولة ثانية لفرض سياسة الضغط الأقصى إلى نتائج أفضل"."
المصدر: خاص لبنان24
خاص
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ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
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