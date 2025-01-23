شخص قتل.. جريحان في اليابان بحادث طعن

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أعلنت الشرطة اليابانية أن رجلا قتل وأصيب اثنان في هجوم طعن في محطة قطار في ناغانو، وهو منتجع شهير للتزلج في وسط اليابان.ووقع الحادث، الذي يشتبه في أنه هجوم عشوائي ولم يتم استهداف أي شخص على وجه الخصوص، بالقرب من محطة جي آر ناغانو في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن المشتبه به، وهو رجل في منتصف العمر لم تذكر اسمه، لا يزال طليقا.وقالت الشرطة إنه استخدم أداة تشبه النصل لمهاجمة ثلاثة أشخاص كانوا ينتظرون حافلة بالقرب من المحطة.وأعلن عن وفاة أحدهم، ويدعى هيرويوكي ماروياما (49 عاما) في المستشفى. وأصيب رجل يبلغ من العمر 37 عاما لكنه ظل واعيا، بينما أصيبت امرأة تبلغ من العمر 46 عاما في الرأس جراء سقوطها أثناء الهجوم.وقال أحد الناجين للمحققين إن المشتبه به رجل نحيف البنية في الأربعينيات من عمره وكان يرتدي بنطالا وسترة ووشاحا أبيض على رأسه.وقالت الشرطة إنها تبحث عن المشتبه به فيما يتعلق بتهم القتل والشروع في القتل.وقال أحد الشهود إن المشتبه به "يبدو أنه يبحث عن هدفه التالي" بينما كان يتجول في محطة القطار بعد الهجوم.