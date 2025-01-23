"دي بي ورلد" تدرس استثمار مليار دولار في بيرو

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قالت حكومة بيرو إن شركة "دي بي ورلد" مهتمة باستثمار أكثر من مليار دولار في تعزيز البنية التحتية للموانئ في البلاد، وذلك عقب اجتماع بين رئيسة البلاد دينا بولوارتي والرئيس التنفيذي للشركة.وقالت الحكومة، في منشور على "إكس"، إن الرئيس التنفيذي للشركة سلطان أحمد بن سليم قال لبولوارتي إن من شأن الاستثمار المحتمل وتعزيز البنية التحتية للموانئ خلق فرص عمل وزيادة الصادرات الزراعية.وتدير الشركة محطة ميناء كالاو، وهي الأكبر في بيرو.وقال مكتب "دي بي ورلد" في بيرو في بيان في وقت لاحق إنها "تقيم حاليا فرص ضخ المزيد من الاستثمارات في عملياتها ببيرو"، وذلك دون تقديم رقم لأي استثمار محتمل. (سكاي نيوز)