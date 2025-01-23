الجيش الإسرائيلي يجبر المئات على مغادرة ديارهم في جنين

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أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن محافظ جنين ببدء مغادرة المئات من سكان مخيم جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة منازلهم، يوم الخميس، بعد تهديدات أطلقها الجيش الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت، بالإخلاء.وقال محافظ جنين كمال أبو الرب إن "المئات من سكان المخيم بدأوا مغادرته بعد تهديدات من قبل الجيش الإسرائيلي" بالمغادرة عبر مكبرات للصوت ثبتت على "طائرات مسيرة ومركبات عسكرية".وقال سليم السعدي، وهو عضو في لجنة مخيم جنين ويسكن على طرف المخيم "الجيش أمام منزلي، من الممكن ان يدخلوا في أي لحظة".وأكد السعدي لفرانس برس "نعم طلبوا من سكان المخيم مغادرة المخيم حتى الساعة الخامسة، وهناك المئات من سكان المخيم بدأوا المغادرة".وفي غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن القوات الإسرائيلية أجبرت مواطنين في مخيم جنين على النزوح من ديارهم لليوم الثاني على التوالي.وأوضحت الوكالة أن النازحين "هم من كبار السن والنساء والأطفال، وأن القوات الإسرائيلية أجبرتهم على إخلاء منازلهم بالقوة وتحت تهديد السلاح".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الخميس، عن مقتل اثنين في جنين، ليرتفع إجمالي عدد القتلى منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية هناك إلى 12 قتيلاً.وكانت القوات الإسرائيلية بدأت، يوم الثلاثاء، عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "السور الحديدية"، وقالت إن هدفها "استئصال الإرهاب".وقُتل في اليوم الأول للعملية عشرة فلسطينيين وأصيب العشرات بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.ووصف سكان من المخيم الوضع بأنه "صعب للغاية".وتصاعدت أعمال العنف في كل أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع حرب غزة في 7 تشرين الاول 2023. ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، قتلت القوات الإسرائيلية أو مستوطنون ما لا يقل عن 848 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بدء الصراع.خلال الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 29 إسرائيليا، بمن فيهم جنود، في هجمات فلسطينية أو عمليات عسكرية إسرائيلية في المنطقة، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية. (سكاي نيوز)