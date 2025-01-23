إصابات في هجوم صاروخيّ في سوريا... من نفذه؟

أفادت "روسيا اليوم" عن إصابة 9 أشخاص في مدينة جرابلس شمال سوريا خلال هجوم صاروخي يُعتقد أن وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية قد نفذته.





وتداولت صفحات إعلامية مقاطع فيديو قالت إنها من قصف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لمدينة جرابلس شرق محافظة حلب براجمات الصواريخ، مشيرة إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين. (روسيا اليوم)

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