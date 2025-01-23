Advertisement

عربي-دولي

فيديو لصدام حسين داخل حفرة... ما حقيقته؟

Lebanon 24
23-01-2025 | 07:10
A-
A+
Doc-P-1310349-638732385126760172.jpg
Doc-P-1310349-638732385126760172.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشرت عبر منصة "إكس"  مقاطع فيديو منسوبة إلى لحظة العثور على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في داخل حفرة إبان الغزو الأميركي للعراق مطلع الألفية.
 
وفي الفيديو المتداول يظهر شخص في هيئة صدام حسين يجلس ويتحرك في داخل حفرة، بينما يردد أبيات من الشعر، فيما ظهرت قوارض بالقرب منه.

ليس معروفا سبب رواج هذه المقاطع حاليا، إلا أنها تأتي وسط تدفق لافت لمنشورات في الأيام الأخيرة، صدرت من حسابات يبدو أنها لمؤيدي الرئيس العراقي الأسبق، كانت تتذكر فترات حكمه (1979 - 2003).   

وأخضع موقع CNN المقاطع للفحص من خلال أدوات التحقق من المواد المصورة، التي وجدت أن اللقطات زائفة ومنتجة عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنها تداخلت مع مكونات أخرى حقيقية. 
 
يدعم ذلك كون الصوت المنسوب لصدام حسين في أحد المقاطع المتداولة، هو صوته بالفعل، حيث تم اقتطاعه من خطابه الشهير في بداية الاجتياح الأميركي للعراق، الذي شهد ترديده لأبيات من قصيدة "أطلق لها السيف لا خوف ولا وجل، أطلق لها السيف وليشهد لها زحل" للشاعر العراقي عبدالرازق عبدالواحد.
 
وعلى الرغم من اقتراب ملامح صدام حسين المنتجة بالذكاء الاصطناعي من هيئته الحقيقية، إلا أنها لا ترتبط به، كما اختلفت ملابسه لحظة القبض عليه عن تلك التي ظهر فيها في المقاطع المتداولة. (روسيا اليوم) 
 
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:23 | 2025-01-23
10:00 | 2025-01-23
09:48 | 2025-01-23
09:30 | 2025-01-23
09:24 | 2025-01-23
09:00 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24