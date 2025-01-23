فيديو لصدام حسين داخل حفرة... ما حقيقته؟

انتشرت عبر منصة "إكس" مقاطع فيديو منسوبة إلى لحظة العثور على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في داخل حفرة إبان الغزو الأميركي للعراق مطلع الألفية.

وفي الفيديو المتداول يظهر شخص في هيئة صدام حسين يجلس ويتحرك في داخل حفرة، بينما يردد أبيات من الشعر، فيما ظهرت قوارض بالقرب منه.



ليس معروفا سبب رواج هذه المقاطع حاليا، إلا أنها تأتي وسط تدفق لافت لمنشورات في الأيام الأخيرة، صدرت من حسابات يبدو أنها لمؤيدي الرئيس العراقي الأسبق، كانت تتذكر فترات حكمه (1979 - 2003).



وأخضع موقع CNN المقاطع للفحص من خلال أدوات التحقق من المواد المصورة، التي وجدت أن اللقطات زائفة ومنتجة عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنها تداخلت مع مكونات أخرى حقيقية.

يدعم ذلك كون الصوت المنسوب لصدام حسين في أحد المقاطع المتداولة، هو صوته بالفعل، حيث تم اقتطاعه من خطابه الشهير في بداية الاجتياح الأميركي للعراق، الذي شهد ترديده لأبيات من قصيدة "أطلق لها السيف لا خوف ولا وجل، أطلق لها السيف وليشهد لها زحل" للشاعر العراقي عبدالرازق عبدالواحد.

وعلى الرغم من اقتراب ملامح صدام حسين المنتجة بالذكاء الاصطناعي من هيئته الحقيقية، إلا أنها لا ترتبط به، كما اختلفت ملابسه لحظة القبض عليه عن تلك التي ظهر فيها في المقاطع المتداولة. (روسيا اليوم)