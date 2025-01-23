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عربي-دولي

الشرع يستقبل وزير خارجية بيلاروس.. وبحث في سبل تعزيز تعاون البلدين

Lebanon 24
23-01-2025 | 07:30
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التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وزير خارجية بيلاروس مكسيم ريجينكوف، وبحث معه سبل تعزيز تعاون البلدين في مختلف المجالات، بما فيها الصناعة والزراعة والنقل وجهود إعادة إعمار سوريا.

جصل ذلك بحضور أنس خطاب رئيس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا اليوم الخميس في دمشق، في إطار زيارة رسمية يقوم بها ريجينكوف إلى سوريا على رأس وفد رفيع المستوى.
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وبناء على توجيهات رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، سلم ريجينكوف للشرع شهادات رمزية تمثل تبرعا بـ 50 حافلة من نوع "MAZ"، كهدية من رئيس وشعب بيلاروس إلى الشعب السوري الصديق. ومن المقرر أن يتم تصنيع هذه الحافلات وتوريدها إلى سوريا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كخطوة عملية لدعم قطاع النقل السوري.

وأعرب الشرع عن تقديره للخبرات البيلاروسية المتقدمة في مجالات الصناعة والزراعة، مؤكدا رغبة سوريا في تعزيز التعاون مع مينسك، مستندا إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.

كما أشار إلى خطط سوريا لإطلاق إصلاحات شاملة في قطاع النقل، حيث ستلعب المعدات والتقنيات البيلاروسية دورا رئيسيا في هذا الإطار. وناقش الجانبان إمكانية إنشاء خطوط تجميع للحافلات والمعدات الزراعية البيلاروسية داخل الأراضي السورية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة أخرى. (روسيا اليوم)
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