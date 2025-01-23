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عربي-دولي
دول من الناتو تخطط لإرسال عسكريين إلى أوكرانيا.. صحيفة تكشف
Lebanon 24
23-01-2025
|
08:22
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باشرت فرنسا وبريطانيا في التخطيط لإرسال عسكريين إلى أوكرانيا، لضمان الأمن هناك، وفق ما أفادت صحيفة بوليتيكو نقلا عن مسؤول أوروبي.
وجاء في خبر الصحيفة: "لقد باشر البريطانيون والفرنسيون فعلا، في تنفيذ بعض التخطيط الأولي في هذا المجال".
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من جانبها، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، بأن المسؤولين الأوكرانيين يعتقدون أن حلفاء كييف يمكنهم إرسال ما بين 40 إلى 50 ألف عسكري لتأمين الحدود الأوكرانية كجزء من تسوية محتملة للنزاع.
وأكدت مصادر بوليتيكو أن الغرب، يبحث حاليا إنشاء قوة تضم نحو 50 ألف جندي من خمس أو ست دول أوروبية.
وبحسب الخطة، ستقوم هذه القوة الأوروبية بالمحافظ على الأمن والنظام عند خطوط "وقف النار" بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي في حال تم الاتفاق على ذلك.
من جانبها، ذكرت وكالة رويترز، أن معظم مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيدون إنشاء منطقة منزوعة السلاح تحرسها قوات أوروبية في إطار حل محتمل للصراع في أوكرانيا.
ووفقا لها، يؤيد المستشارون بشكل عام فكرة تجميد الوضع على خطوط القتال الحالية.
بدورها، أكدت السلطات الروسية عدة مرات، أن خيار تجميد الصراع الأوكراني على طول خط الصراع العسكري غير مقبول بالنسبة لموسكو، وذكرت أنها تسعى ليس لوقف إطلاق النار، بل لتحقيق سلام دائم، بضمانات موثوقة لأمن البلاد وشعبها. (روسيا اليوم)
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