ديالا بركات تعود للحكومة السورية.. ما المنصب التي استلمته؟

Advertisement

قرر رئيس الوزراء في الحكومة السورية الجديدة محمد البشير، إعادة تعيين الدكتورة ديالا بركات في منصبها وزيرةً للثقافة، الذي شغلته قبل سقوط حكومة رئيس الوزراء السابق محمد غازي الجلالي.والوزيرة بركات من مواليد مدينة حمص 1980 مختصة في الآثار، وتحمل شهادة دكتوراة في المنحوتات الأثرية الرومانية من جامعة روما الثالثة في إيطاليا.وحصلت الوزيرة على الصلاحيات كاملة لممارسة مهامها بوصفها وزيرة للثقافة في الحكومة الجديدة التي يرأسها محمد البشير. (ارم نيوز)