حريق كبير التهم مستودعا بالقرب من موسكو

Advertisement

عملت فرق الإطفاء على إخماد حريق كبير اندلع في مستودع في مدينة كليون بالقرب من موسكو، وفقا لما أعلنته وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس.ولم تردّ أي معلومات عن إصابات أو خسائر بشرية نتيجة الحريق.وشارك في عمليات الإطفاء أكثر من 40 متخصصا و12 آلية، ولم يتم الكشف عن طبيعة المواد المخزنة في المستودع. (روسيا اليوم)