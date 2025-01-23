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حريق كبير التهم مستودعا بالقرب من موسكو

Lebanon 24
23-01-2025 | 09:30
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عملت فرق الإطفاء على إخماد حريق كبير اندلع في مستودع في مدينة كليون بالقرب من موسكو، وفقا لما أعلنته وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس.

ولم تردّ أي معلومات عن إصابات أو خسائر بشرية نتيجة الحريق.
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وشارك في عمليات الإطفاء أكثر من 40 متخصصا و12 آلية، ولم يتم الكشف عن طبيعة المواد المخزنة في المستودع. (روسيا اليوم)
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