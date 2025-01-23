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عربي-دولي

أكبر جبل جليدي في العالم يهدد بتدمير جزيرة!

Lebanon 24
23-01-2025 | 09:24
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حذر العلماء من أن أكبر جبل جليدي في العالم، A23a، يقترب بشكل خطير من جزيرة جورجيا الجنوبية البريطانية، مما يشكل تهديداً كبيراً للبحارة والصيادين في المنطقة. الجبل الجليدي الذي انفصل عن جرف فيلشنر الجليدي في أنتاركتيكا عام 1986، تبلغ مساحته حوالي 1540 ميلاً مربعاً.
 
 
وفي الأشهر الأخيرة، انفصلت أجزاء كبيرة منه، ويبلغ الجزء الرئيسي حوالي 1351 ميلاً مربعاً. الجبل الجليدي الآن يبعد فقط 173 ميلاً عن جزيرة جورجيا الجنوبية، التي تعد موطناً لآلاف البطاريق والفقمات.

سيمون والاس، قائد سفينة "Pharos"، حذر من أن الجبل الجليدي قد يصطدم بالأرض وينهار إلى قطع كبيرة، مما يهدد حركة السفن.
 
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وعلى الرغم من أن الجبال الجليدية عادة ما تتحرك في مسارات معينة، فإن قرب A23a من الجزيرة يثير القلق، خاصة مع كون الجزيرة ملاذاً للحياة البرية.
 
 
وفي 2017، كان جبل جليدي آخر، A68a، قد اقترب من الجزيرة لكن مر دون أن يتسبب في أضرار. (روسيا اليوم)

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