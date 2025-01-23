أكبر جبل جليدي في العالم يهدد بتدمير جزيرة!

حذر العلماء من أن أكبر جبل جليدي في العالم، A23a، يقترب بشكل خطير من جزيرة جورجيا الجنوبية البريطانية، مما يشكل تهديداً كبيراً للبحارة والصيادين في المنطقة. الجبل الجليدي الذي انفصل عن جرف فيلشنر الجليدي في أنتاركتيكا عام 1986، تبلغ مساحته حوالي 1540 ميلاً مربعاً.

وفي الأشهر الأخيرة، انفصلت أجزاء كبيرة منه، ويبلغ الجزء الرئيسي حوالي 1351 ميلاً مربعاً. الجبل الجليدي الآن يبعد فقط 173 ميلاً عن جزيرة جورجيا الجنوبية، التي تعد موطناً لآلاف البطاريق والفقمات.



سيمون والاس، قائد سفينة "Pharos"، حذر من أن الجبل الجليدي قد يصطدم بالأرض وينهار إلى قطع كبيرة، مما يهدد حركة السفن.

World's largest iceberg is on a devastating COLLISION course with a remote British island - threatening thousands of local penguins and seals https://t.co/8pmQ9ReWa4 pic.twitter.com/37zRD0Rlyp — Mail+ (@DailyMailUK) January 23, 2025 Advertisement

وعلى الرغم من أن الجبال الجليدية عادة ما تتحرك في مسارات معينة، فإن قرب A23a من الجزيرة يثير القلق، خاصة مع كون الجزيرة ملاذاً للحياة البرية.

وفي 2017، كان جبل جليدي آخر، A68a، قد اقترب من الجزيرة لكن مر دون أن يتسبب في أضرار. (روسيا اليوم)