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عربي-دولي

"زوجة وأم رائعة".. ترامب يهنئ ميلانيا بذكرى زواجهما الـ20 (صورة)

Lebanon 24
23-01-2025 | 10:24
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هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السيدة الأولى ميلانيا ترامب بذكرى زواجهما العشرين، حيث نشر صورة من حفل زفافهما في 22 كانون الثاني 2005.
 
 
وعبر حسابه على منصة "إكس"، كتب ترامب "ذكرى زواج سعيدة لميلانيا!"، مرفقًا بالصورة التي تجمعهما يوم زفافهما. كما نشر عبر حسابه الرسمي كرئيس "POTUS" مهنئًا ميلانيا قائلاً إنها زوجة وأم رائعة.
 

تزوج ترامب وميلانيا في كنيسة بيثيسدا باي ذا سي في فلوريدا، واحتفلوا بحفل استقبال في نادي مار إيه لاغو بحضور شخصيات مشهورة. لدى الزوجين ابن واحد، بارون، الذي يبلغ حاليًا 18 عامًا. وتزامنت ذكرى زواجهما مع أداء ترامب اليمين الدستورية لرئاسته الثانية. (روسيا اليوم)
 
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