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إقتصاد

قطر تُسجّل فائضاً بنحو 255 مليون دولار

Lebanon 24
23-01-2025 | 10:48
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حققت موازنة دولة قطر للربع الرابع من العام 2024، فائضا قدره 930 مليار ريال أيّ نحو 255 مليون دولار، وذلك استنادا لمتوسط سعر نفط يبلغ 73.9 دولار للبرميل.

وقالت وزارة المالية في قطر، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إن "الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام".
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وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغ نحو 48.7 مليار ريال، بنسبة انخفاض 12.5 بالمئة مقارنة بالربع المماثل له من العام 2023، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات توزعت بواقع 42.09 مليار ريال للنفط والغاز، و6.59 مليار ريال إيرادات غير نفطية.

كما كشفت الوزارة عن أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2024 حققت قيمة إجمالية قدرها 6.4 مليار ريال، منها 4.8 مليار ريال أعمال مرساة على الشركات المحلية، و1.5 مليار ريال للشركات الأجنبية. (سكاي نيوز)

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