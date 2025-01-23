Advertisement

عربي-دولي

الحوثي: إدراجنا ضمن المنظمات الإرهابية لا يخدم استقرار المنطقة

Lebanon 24
23-01-2025 | 11:45
A-
A+

Doc-P-1310462-638732545401046304.jpg
Doc-P-1310462-638732545401046304.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدانت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، معتبرة ذلك لا يخدم استقرار المنطقة وجهود السلام.
جاء ذلك في اجتماع بصنعاء لمجلس الوزراء بحكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) بحسب وكالة أنباء (سبأ) التابعة للجماعة.
Advertisement
وأدان المجلس "قرار الرئيس الأمريكي بإعادة تصنيف أنصار الله (الحوثيين) منظمة إرهابية أجنبية".
واعتبر أن "الإرهابي الحقيقي هو الولايات المتحدة التي تشارك العدو الإسرائيلي في قتل أطفال ونساء غزة لأكثر من عام بالأسلحة المتطورة الفتاكة وبالغطاء السياسي والإعلامي".
وقال إن "هذا القرار القديم الجديد لا يخدم الاستقرار في المنطقة وجهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل والمشرف للشعب اليمني".
ودعا مجلس وزراء حكومة الحوثيين "أحرار العالم إلى إدانة قرار التصنيف الذي جاء على خلفية الموقف المبدئي والمشرف للشعب اليمني في نصرة ومساندة الأشقاء في غزة وكل فلسطين"، وفق المصدر.
(الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2025-01-23
15:51 | 2025-01-23
15:15 | 2025-01-23
15:10 | 2025-01-23
14:53 | 2025-01-23
14:39 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24