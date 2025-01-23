الحوثي: إدراجنا ضمن المنظمات الإرهابية لا يخدم استقرار المنطقة

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أدانت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، معتبرة ذلك لا يخدم استقرار المنطقة وجهود السلام.جاء ذلك في اجتماع بصنعاء لمجلس الوزراء بحكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) بحسب وكالة أنباء (سبأ) التابعة للجماعة.وأدان المجلس "قرار الرئيس الأمريكي بإعادة تصنيف أنصار الله (الحوثيين) منظمة إرهابية أجنبية".واعتبر أن "الإرهابي الحقيقي هو الولايات المتحدة التي تشارك العدو الإسرائيلي في قتل أطفال ونساء غزة لأكثر من عام بالأسلحة المتطورة الفتاكة وبالغطاء السياسي والإعلامي".وقال إن "هذا القرار القديم الجديد لا يخدم الاستقرار في المنطقة وجهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل والمشرف للشعب اليمني".ودعا مجلس وزراء حكومة الحوثيين "أحرار العالم إلى إدانة قرار التصنيف الذي جاء على خلفية الموقف المبدئي والمشرف للشعب اليمني في نصرة ومساندة الأشقاء في غزة وكل فلسطين"، وفق المصدر.(الاناضول)