قرار مفاجئ بشأن حسابات "الأسد" في مصرف سوريا المركزي.. إليكم ما حل بها

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وجاء في القرار إنه سيتم "تجميد كل الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظلم البائد أو المرتبطة به".ويقضي القرار أيضا بـ"تجميد كافة الحسابات المصرفية الخاصة بمجموعة القاطرجي والشركات المرتبطة بها، سواء سحوبات نقدية أو تحويلات مصرفية، إلا بموافقة المصرف بتحريك حسابات أي من هذه الجهات". (سكاي نيوز)