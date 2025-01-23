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إقتصاد

قرار مفاجئ بشأن حسابات "الأسد" في مصرف سوريا المركزي.. إليكم ما حل بها

Lebanon 24
23-01-2025 | 11:44
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قامت القائم بأعمال حاكم مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، بتوقيع قرار يقضي بتجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وجاء في القرار إنه سيتم "تجميد كل الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظلم البائد أو المرتبطة به".
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ويقضي القرار أيضا بـ"تجميد كافة الحسابات المصرفية الخاصة بمجموعة القاطرجي والشركات المرتبطة بها، سواء سحوبات نقدية أو تحويلات مصرفية، إلا بموافقة المصرف بتحريك حسابات أي من هذه الجهات". (سكاي نيوز) 

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