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إقتصاد

ما أسباب أزمة الدولار في مصر؟

Lebanon 24
23-01-2025 | 14:00
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لفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أن مصر تستهدف تقليل اعتمادها على الدولار من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.
 
 
وأوضح خلال احتفاله بعيد الشرطة، أن الدولة تبيع الوقود والمنتجات الأساسية بالجنيه المصري بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية لدعم المواطنين. كما أكد أن مصر بحاجة إلى 20 مليار دولار سنوياً لاستيراد المواد البترولية، وهو ما يؤدي إلى الضغط على العملة الأجنبية.
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وأشار السيسي إلى أن الطلب على الدولار كان أقل في الماضي بسبب قدرة الريف المصري على تلبية احتياجات السكان، لكنه أصبح الآن أكبر مع زيادة عدد السكان وتراجع الإنتاج الزراعي، مما يستدعي استيراد السلع الأساسية من الخارج. وأكد أن الهدف هو زيادة القدرة الإنتاجية وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة فرص التصدير، مما سيساعد في تقليل الحاجة للعملة الأجنبية وتحسين الوضع الاقتصادي. (روسيا اليوم)
 

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