خرق جديد لوقف النار.. إسرائيل تصيب فلسطينيا وسط غزة

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أصيب فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة، في خرق ثان لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، خلال الخميس.وقال مصدر طبي، إن فلسطينيا مصابا وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح (وسط)، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي، المتمركز في المناطق الشرقية من مخيم البريج، النار عليه.وهذا الخرق الثاني الذي ترتكبه تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الخميس، بعد أن قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.ويعد حي تل السلطان، ضمن المناطق التي صنفت وفق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بأنها "آمنة"، ويسمح للفلسطينيين بالعودة إليها. (الاناضول)