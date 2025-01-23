خلال 4 سنوات.. استثمار سعودي ضخم في أميركا

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وبرز موضوع العلاقات السعودية الأمريكية بين أكثر المواضيع التي يتم تداولها، صباح الخميس، وذلك بعد إبداء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رغبة باستثمار 600 مليار دولار في أمريكا خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك في اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، مع الأمير محمد بن سلمان، وبحثا خلال الاتصال "سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب".