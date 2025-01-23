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عربي-دولي
البرلمان العربي يدين التصعيد الإسرائيلي في جنين ويطالب بالتدخل الدولي الفوري
Lebanon 24
23-01-2025
|
16:29
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أعلن رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي ، أن "البرلمان العربي يدين بأشد العبارات التصعيد الخطير لجرائم وانتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، على مدن وقرى الضفة الغربية، لاسيما الهجوم العسكري الوحشي على مدينة جنين ومخيمها، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين"، محملًا "حكومة كيان الاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد، الذي يُنّذِر بتفجر الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتدمير كل الجهود الرامية للسلام ووقف إطلاق النار وإنهاء الحرب"، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".
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وأضاف اليماحي: "إن ما يحدث في مدينة جنين والتي باتت شاهدة على جرائم وانتهاكات كيان الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، هو استكمال لحرب الإبادة الجماعية التي بدأها في قطاع غزة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية"، مطالبًا "المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا التصعيد، ووضع حد لجرائم وانتهاكات حكومة الاحتلال ومستوطنيها، ومحاسبتهم على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".
ودعا رئيس البرلمان العربي، "المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتدخل الفوري لإجبار كيان الاحتلال على وقف كل انشطته الاستعمارية، ووقف جرائم مستوطنيه، والعودة إلى الانخراط الجَديّ في المفاوضات لتحقيق السلام العادل والشامل، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".
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