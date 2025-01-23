خطر يهدد بيانات المواطنين؟ دمشق تتحقق من شرائح الهواتف

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أكد وزير الاتصالات في الإدارة السورية الجديدة حسين المصري، أن الوزارة أرسلت عينات من شرائح الموبايل إلى شركة متخصصة للتحقق منها، بعد انتشار تقارير حول خصوصية البيانات.وأوضح المصري في تصريح لوكالة "سانا" أنه "بعد انتشار تقارير إعلامية حول تعرض خصوصية بيانات المواطنين للخطر عبر شرائح الموبايل، أرسلت الوزارة عينات من الشرائح إلى شركة متخصصة للتحقق من مدى توافقها مع المعايير الفنية العالمية".وأكد الوزير أن "الوزارة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي خطر يهدد بيانات المواطنين".وكانت شركتا "Syriatel سيريتل" و "MTN" قد أصدرتا بيانات توضيحية بخصوص مصدر شرائح الـ "SIM" الخاصة بهما، بعد تحقيق نشره "تلفزيون سوريا" تحدث عن "إمكانية تجسس إيران على هواتف المشتركين". (روسيا اليوم)