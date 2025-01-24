16
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
لتعزيز قوة الردع البحرية.. لندن توقع عقدًا نوويًا بـ9 مليارات جنيه
Lebanon 24
24-01-2025
|
01:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت لندن، الجمعة، أنها وقّعت عقدا بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني مع شركة "رولز رويس" البريطانية لصنع مفاعلات نووية لغواصاتها، في إطار سعيها إلى الحفاظ على "قوة ردع" في البحر.
وسيوفر هذا العقد الذي يستمر ثماني سنوات وأُطلِق عليه اسم "الوحدة"، ألف وظيفة في المملكة المتحدة وسيَحمي 4000 وظيفة أخرى، وفق بيان صادر عن الحكومة التي جعلت النمو أحد أولوياتها منذ وصولها إلى السلطة في يوليو لكنّها تجهد من أجل الوفاء بوعودها.
Advertisement
ويشمل العقد "تصميم وصنع وتقديم خدمات الدعم للمفاعلات النووية التي تشغّل" الغواصات البريطانية.
وقال ستيف كارلير، رئيس مجلس إدارة "رولز رويس" للغواصات، إن هذا الاتفاق "يؤكد التزامنا تجاه البحرية الملكية ومشروع الدفاع النووي".
من جهته، قال وزير الدفاع جون هيلي إن الأمر يمثل "دليلا واضحا" على "التزام المملكة المتحدة بالردع النووي... في عالم يزداد خطورة".
وذكّرت لندن في بيانها بأنها تحافظ على "قوة ردع في البحر على مدار 24 ساعة في اليوم، و365 يوما في السنة" لضمان "حماية المملكة المتحدة والحلفاء في الناتو". (العربية)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بغياب والدها.. كارين رزق الله تحتفل بتخرج ابنتها من إحدى جامعات لندن (صور)
Lebanon 24
بغياب والدها.. كارين رزق الله تحتفل بتخرج ابنتها من إحدى جامعات لندن (صور)
03:45 | 2025-01-23
23/01/2025 03:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما ظهرت بفستان مكشوف لا يُناسب عمرها.. نجمة مصرية شهيرة تقصف جبهة ناديا الجندي!
Lebanon 24
بعدما ظهرت بفستان مكشوف لا يُناسب عمرها.. نجمة مصرية شهيرة تقصف جبهة ناديا الجندي!
04:39 | 2025-01-23
23/01/2025 04:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتزوّجة من رجل أعمال لبنانيّ... فنانة تُثير الجدل بتصريحها عن لبنان إليكم ما قالته
Lebanon 24
مُتزوّجة من رجل أعمال لبنانيّ... فنانة تُثير الجدل بتصريحها عن لبنان إليكم ما قالته
08:30 | 2025-01-23
23/01/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف عميل إسرائيليّ... إليكم ما قام به خلال الحرب (صورة)
Lebanon 24
توقيف عميل إسرائيليّ... إليكم ما قام به خلال الحرب (صورة)
07:23 | 2025-01-23
23/01/2025 07:23:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"أزمة".. هذا ما كشفه ملف "عملاء حزب الله"
Lebanon 24
"أزمة".. هذا ما كشفه ملف "عملاء حزب الله"
04:00 | 2025-01-23
23/01/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:44 | 2025-01-24
حماس تُعلن اليوم عن قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم غداً
02:32 | 2025-01-24
ترامب يأمر برفع السرية عن آلاف الوثائق التي تتعلق باغتيال جون كينيدي وشقيقه
02:26 | 2025-01-24
أكبر عملية ترحيل في التاريخ.. نقل مئات المهاجرين غير النظاميين من أميركا بطائرات عسكرية
02:24 | 2025-01-24
المغرب يعلن تحول الحصبة إلى وباء
02:22 | 2025-01-24
روسيا تعلن تدمير 121 مسيّرة أوكرانية
02:06 | 2025-01-24
من دون اي أهداف.. معركة إسرائيل داخل جنين للإنتقام من الفلسطينيين
فيديو
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
24/01/2025 10:07:10
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
24/01/2025 10:07:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
24/01/2025 10:07:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24