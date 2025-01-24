Advertisement

عربي-دولي

فصائل موالية لإيران في العراق ترفض تسليم سلاحها

Lebanon 24
24-01-2025 | 03:35
A-
A+
Doc-P-1310719-638733119038717023.png
Doc-P-1310719-638733119038717023.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن رفض مجموعات "النجباء" و"كتائب حزب الله"، أي محاولة من الحكومة العراقية لحلهما ونزع سلاح تلك الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

وقال، المصدر، لـ"إرم نيوز"، إن "رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، أجرى على مدى الأسابيع الماضية اتصالات مع الفصائل المسلحة كافة، وهناك العديد من الفصائل وافقت على حل نفسها وتسليم سلاحها لوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المختصة".
Advertisement

واستطرد المصدر بالقول: "إلا أن فصيلي النجباء بقيادة أكرم الكعبي، وكتائب حزب الله بقيادة أحمد الحميداوي، الموضوعين على قائمة الإرهاب الأميركية، رفضا أصلا الحديث عن أي عملية حل لهما أو تسليم سلاحهما لا اليوم ولا مستقبلاً".

وأكد المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "تلك الفصائل تعد نفسها أكبر وأقوى من المنظومة السياسية في البلد، وهي تريد أن تتحكم بمصير البلاد، ولا تخضع لسلطة الدولة، ولا تعير أي أهمية للضغوطات التي تتعرض لها الحكومة العراقية من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي". (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:42 | 2025-01-24
04:27 | 2025-01-24
04:07 | 2025-01-24
03:30 | 2025-01-24
03:30 | 2025-01-24
03:11 | 2025-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24