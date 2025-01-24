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عربي-دولي
فصائل موالية لإيران في العراق ترفض تسليم سلاحها
Lebanon 24
24-01-2025
|
03:35
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كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن رفض مجموعات "النجباء" و"كتائب حزب الله"، أي محاولة من الحكومة العراقية لحلهما ونزع سلاح تلك الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
وقال، المصدر، لـ"إرم نيوز"، إن "رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، أجرى على مدى الأسابيع الماضية اتصالات مع الفصائل المسلحة كافة، وهناك العديد من الفصائل وافقت على حل نفسها وتسليم سلاحها لوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المختصة".
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واستطرد المصدر بالقول: "إلا أن فصيلي النجباء بقيادة أكرم الكعبي، وكتائب حزب الله بقيادة أحمد الحميداوي، الموضوعين على قائمة الإرهاب الأميركية، رفضا أصلا الحديث عن أي عملية حل لهما أو تسليم سلاحهما لا اليوم ولا مستقبلاً".
وأكد المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "تلك الفصائل تعد نفسها أكبر وأقوى من المنظومة السياسية في البلد، وهي تريد أن تتحكم بمصير البلاد، ولا تخضع لسلطة الدولة، ولا تعير أي أهمية للضغوطات التي تتعرض لها الحكومة العراقية من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي". (ارم نيوز)
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