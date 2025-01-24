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الرقم هائل.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 47283

Lebanon 24
24-01-2025 | 03:30
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أكدت مصادر طبية فلسطينية، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,283، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,472، منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
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وأشارت إلى أن 122 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 120 انتُشلت جثامينهم، كما وصلت 306 إصابات إلى المستشفيات، نتيجة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية الماضية.

وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.(سكاي نيوز)

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