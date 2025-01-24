قاعدة إيران البحرية تحت الأرض.. ماذا نعرف عنها؟

نشر موقع "الخنادق" المعنيّ بالدراسات الإستراتيجية تقريراً جديداً تحدث فيه عن مميزات القاعدة العسكرية الإستراتيجية التي رفعت إيران النقاب عنها يوم 18 كانون الثاني الجاري.

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وذكر التقرير أن هذه القاعدة البحرية ستضاعف من قدرات إيران في منطقة غربي آسيا وخصوصاً عند حصول أي احتكاك عسكري مباشر بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية ومن يتبعها من دول.

ويقول التقرير إن هذه المنشأة تتميز بعمقها الهائل وهو 500 متر تحت سطح الأرض، ما يعني أنه من المستحيل على الأسلحة الخارقة للتحصينات الأميركية الوصول اليها.

وهذه الخاصية، بحسب التقرير، ستعزز من قوة ردع إيران من خلال حماية أصولها البحرية ضد الضربات الاستباقية المحتملة، كما أن عمق القاعدة وتحصينها يجعلها قادرة على الصمود في وجه الهجمات التقليدية، وبالتالي ضمان بقاء الزوارق الهجومية المجهزة بالصواريخ.



وهذه المرونة ضرورية للحفاظ على موقف تهديد موثوق، لأنها تضمن القدرة على الرد بفعالية في حالة العدوان، كما إن القدرة على حماية وإخفاء الأصول العسكرية تعقد الحسابات الاستراتيجية للخصوم، وبالتالي تساهم بشكل غير مباشر في الاستقرار الإقليمي من خلال تحقيقها للردع، وفق ما يقول تقرير "الخنادق".



كذلك، يلفت التقرير إلى أنه "يمكن لهذه المنشأة الموجودة في موقع غير معلن إغلاق مضيق هرمز بوقت قصير، الأمر الذي يؤدي إلى تداعيات خطيرة على المصالح الأميركية في المنطقة.



مع هذا، تتمتع هذه المنشأة بأنفاق واسعة ومتعرجة بحيث تتيح تخزين جميع السفن في أنفاق جافة بدلاً من وضعها مباشرة في الماء. (الخنادق)