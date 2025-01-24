حكومة طالبان: ينبغي للجنائية الدولية ملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل

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أكد نائب وزير الداخلية الأفغاني محمد نبي عمري اليوم أنه يجب على الجنائية الدولية ملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب "الحروب"، بعدما طلب المدعي العام لهذه المحكمة إصدار مذكرتي توقيف بحق اثنين من كبار قادة حركة طالبان، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال: "لو كانت هذه المحاكم عادلة ونزيهة لأدخلت أميركا إلى قفص الاتهام لأنها تسبب الحروب والمشكلات في العالم".أضاف :"أنه يجب عليها أيضا محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي قتل عشرات آلاف الفلسطينيين الأبرياء".