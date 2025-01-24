Advertisement

عربي-دولي

حكومة طالبان: ينبغي للجنائية الدولية ملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل

Lebanon 24
24-01-2025 | 06:25
A-
A+
Doc-P-1310805-638733224844686380.jpg
Doc-P-1310805-638733224844686380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أكد نائب وزير الداخلية الأفغاني محمد نبي عمري اليوم أنه يجب على الجنائية الدولية ملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب "الحروب"، بعدما طلب المدعي العام لهذه المحكمة إصدار مذكرتي توقيف بحق اثنين من كبار قادة حركة طالبان، بحسب وكالة "فرانس برس".
Advertisement

وقال: "لو كانت هذه المحاكم عادلة ونزيهة لأدخلت أميركا إلى قفص الاتهام لأنها تسبب الحروب والمشكلات في العالم".

أضاف :"أنه يجب عليها أيضا محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي قتل عشرات آلاف الفلسطينيين الأبرياء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:53 | 2025-01-24
07:46 | 2025-01-24
07:42 | 2025-01-24
07:39 | 2025-01-24
07:30 | 2025-01-24
07:08 | 2025-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24