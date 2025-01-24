اليونان تطرح مناقصة للتنقيب عن الغاز

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قال ثيودور سكيلاكاكيس وزير الطاقة اليوناني، إن أثينا ستطرح مناقصة اليوم الجمعة لمنح حقوق جديدة للتنقيب عن الغاز في المياه جنوب غرب البلاد بعد أن أبدت شركة شيفرون الأميركية لإنتاج النفط اهتمامها بالأمر.وقدمت شركة شيفرون بطلب غير ملزم، بالتنقيب عن الطاقة في منطقة بحرية عميقة جنوبي شبه جزيرة بيلوبونيز في البحر المتوسط. (سكاي نيوز)