17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
7
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
اليونان تطرح مناقصة للتنقيب عن الغاز
Lebanon 24
24-01-2025
|
06:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال ثيودور سكيلاكاكيس وزير الطاقة اليوناني، إن أثينا ستطرح مناقصة اليوم الجمعة لمنح حقوق جديدة للتنقيب عن الغاز في المياه جنوب غرب البلاد بعد أن أبدت شركة شيفرون الأميركية لإنتاج النفط اهتمامها بالأمر.
Advertisement
وقدمت شركة شيفرون بطلب غير ملزم، بالتنقيب عن الطاقة في منطقة بحرية عميقة جنوبي شبه جزيرة بيلوبونيز في البحر المتوسط. (سكاي نيوز)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُجددا الممثل السوري باسم ياخور يُثير الجدل.. شاهدوا ماذا قال عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا الممثل السوري باسم ياخور يُثير الجدل.. شاهدوا ماذا قال عن أحمد الشرع (فيديو)
23:31 | 2025-01-23
23/01/2025 11:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتزوّجة من رجل أعمال لبنانيّ... فنانة تُثير الجدل بتصريحها عن لبنان إليكم ما قالته
Lebanon 24
مُتزوّجة من رجل أعمال لبنانيّ... فنانة تُثير الجدل بتصريحها عن لبنان إليكم ما قالته
08:30 | 2025-01-23
23/01/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هذه سنّة الحياة"... بعد 16 عاماً من الزواج هل انفصلت نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم؟
Lebanon 24
"هذه سنّة الحياة"... بعد 16 عاماً من الزواج هل انفصلت نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم؟
05:06 | 2025-01-24
24/01/2025 05:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري ينتصر على طليقته قضائيا.. إليكم القصة كاملة
Lebanon 24
وائل كفوري ينتصر على طليقته قضائيا.. إليكم القصة كاملة
00:15 | 2025-01-24
24/01/2025 12:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيقة الرئيس أمين الجميّل في ذمة الله
Lebanon 24
شقيقة الرئيس أمين الجميّل في ذمة الله
10:00 | 2025-01-23
23/01/2025 10:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:53 | 2025-01-24
زلازل وبراكين.. هكذا ستنفصل قارة ويتشكّل مُحيط جديد
07:46 | 2025-01-24
بالفيديو... حريق كبير في منشأة لمعالجة النفط الخام في حقل الرميلة العراقي
07:42 | 2025-01-24
الإمارات: دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها
07:39 | 2025-01-24
فنان سوريّ يعترف: "كلو كان يغني للنظام مني وجرّ.. وإذا ما غنينا على بيت خالتي"
07:30 | 2025-01-24
"لن ننسحب من جنوب لبنان".. إليكم آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن مهلة الـ60 يوماً
07:08 | 2025-01-24
تقريرٌ إسرائيليّ: المستوطنون خائفون من "حزب الله"
فيديو
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
24/01/2025 15:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
24/01/2025 15:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
24/01/2025 15:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24