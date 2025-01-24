فنان سوريّ يعترف: "كلو كان يغني للنظام مني وجرّ.. وإذا ما غنينا على بيت خالتي"

قال الفنان السوريّ أحمد القسيم إنّ الفنانين كانوا يُغنّون لنظام بشار الأسد قبل ثورة 2012، وأضاف: "كلو كان يغنّي للنظام على أساس إنو نظام المقاومة، مني وجرّ".

وأشار إلى أنّه كان من أبرز المغنّين للنظام السوريّ السابق، وتابع إنّه كان مجبراً على تقديم الأغاني لنظام الأسد وقال: "إذا ما غنينا بهاديك اللحظة تاني يوم أنا بدي زور بيت خالتي". (رصد لبنان 24)