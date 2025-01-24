الإمارات: دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها

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أكد وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي محمد بن عبدالله القرقاوي خلال لقائه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني موقف بلاده الثابت في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن القرقاوي جدد خلال اللقاء الذي عقد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس التأكيد على الموقف الثابت لدولة الإمارات في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.كما أكد القرقاوي وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري، ودعم كافة الجهود الإقليمية والأممية التي تقود إلى تحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة.وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في 17 يناير الجاري وفق سانا.وتناول الطرفان في الاتصال، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.كما شدد الجانبان على أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لدعم الشعب السوكان وزير الخارجية السوري زار الإمارات مطلع وصل ويناير الجاري في أول زيارة رسمية له للبلد، وذلك في إطار جولة إقليمية استهلها بالسعودية ثم قطر.وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" حينها بأن الشيباني وصل برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب إلى دولة الإمارات في أول زيارة رسمية لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.