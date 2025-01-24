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عربي-دولي

زلازل وبراكين.. هكذا ستنفصل قارة ويتشكّل مُحيط جديد

Lebanon 24
24-01-2025 | 07:53
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أفريقيا تتفكك بشكل أسرع مما كان يعتقد سابقًا... تحذير مرعب للخبراء الذين اعتقدوا خلاف ذلك قبل 20 عاما. فبالعودة الى عام 2005، ظهر شق بطول 35 ميلًا في صحراء إثيوبيا ولكنه منذ ذلك الحين كان يتسع بمعدل نصف بوصة سنويًا. واعتقد الباحثون سابقًا أن الانقسام سيستغرق عشرات الملايين من السنين، لكن كين ماكدونالد، أستاذ في جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا، كشف في حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه من المحتمل أن يحدث في غضون مليون إلى خمسة ملايين عام.
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هذا الشق الضخم سيؤدي لانفصال القارة الإفريقية وأيضًا إلى إنشاء محيط وقارة جديدين على الأرض.
 
وقال ماكدونالد: "ما قد يحدث هو أن مياه المحيط الهندي ستدخل وتغمر ما يُعرف الآن بوادي الصدع في شرق إفريقيا". وأضاف ماكدونالد أن المحيط الجديد قد يصبح عميقًا مثل المحيط الأطلسي إذا استمرت المياه في التدفق إلى المنطقة.

ويمتد الشق عبر الصومال وكينيا وتنزانيا ونصف إثيوبيا، والتي قال عنها البروفيسور إنها ستصبح قارة جديدة تسمى "القارة النوبية".
 
وفي حين أن الجزأين يتحركان ببطء شديد، قال ماكدونالد إن هذا أمر مثير للإعجاب بالنظر إلى الحجم الهائل لإفريقيا.
 
وينقسم الغلاف الصخري للأرض، الذي يتكون من القشرة والجزء العلوي من الوشاح، إلى عدة صفائح تكتونية. لكن الآليات وراء الحركات لم يتم الكشف عنها بعد.

يتكهن بعض الباحثين بأن الآلية هي حركات دائرية بطيئة للصخور المنصهرة جزئيًا بسبب الحرارة المتصاعدة من قلب الأرض.

بغض النظر عن ذلك، فإن حركة الصفائح هي ما يحدث في نظام الصدع في شرق إفريقيا.

وقال ماكدونالد "هناك انزلاقات وصدوع تؤدي إلى نشاط زلزالي، إلى جانب علامات مرئية على وجود براكين نشطة. في السنوات الأخيرة، كانت الاختراقات الرئيسية تتلخص في تحديد المكان الدقيق الذي تذهب إليه فروع نظام الصدع هذا.. كان الجزء الشمالي مفهومًا بشكل معقول، ويمر عبر جيبوتي ويدخل كينيا، ولكن عند الذهاب جنوبًا من هناك، لم يكن لدى الناس حقًا أي فكرة".
 
واستخدمت الدراسات الحديثة أجهزة استشعار مثل بيانات جاذبية الأقمار الصناعية والمسح الزلزالي لفهم ما يحدث تحت الأرض.
 
 

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