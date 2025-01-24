في غزة... ماذا سيحدث في اليوم السابع لوقف إطلاق النار؟

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يستعدّ قطاع غزة للفصل الثاني من أولى مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل، الذي دخل حيّز التنفيذ يوم 19 كانون الثاني.وبحسب الاتفاق، فإن هذا الفصل يبدأ في اليوم السابع من التنفيذ الموافق غدا السبت، وفيه تطلق حماس سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين المكونة من 4 أسيرات مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين.واليوم الجمعة من المقرر أن تسلّم حماس أسماء الأسيرات الأربع إلى إسرائيل، لتسلم الأخيرة بدورها أسماء الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم، وفق ما قال مصدر من الحركة لوكالة الأناضول.وفي العادة لا تعلن حماس مسبقا عن زمن تسليم الأسرى الإسرائيليين للجنة الدولية للصليب الأحمر، التي بدورها تسلمهم للجانب الإسرائيلي، وذلك لأسباب أمنية، لكن من المرجح وفق المصدر أن تتم عملية التسليم بعد عصر غد السبت.وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الأسيرات الأربع اللواتي تعتزم حماس تسليمهن لإسرائيل هن 3 مجندات ومدنية.وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تتسلم إسرائيل يوم السبت أيضا القائمة الكاملة التي تعهدت حماس بتسليمها، والتي تتضمن الأسرى الأحياء والموتى ضمن بقية الـ33 أسيرا الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى، وسط تقديرات بوجود 25 على الأقل من بينهم على قيد الحياة. (الجزيرة)