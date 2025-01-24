تصريح ترامب يدفع الدولار إلى التراجع

تراجعت العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول مطالبة الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.



وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.38% إلى 107.6320 نقطة. (روسيا اليوم)