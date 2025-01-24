في حال وقوع كارثة عالميّة... أين سيقوم أغنياء العالم بالإختباء؟

كشفت صحيفة غربية عن قيام الولايات المتحدة الأميركية، ببناء ملجأ محصن للأغنياء قرب البيت الأبيض، في حالة "وقوع كارثة عالمية".

وكشفت الصحيفة الغربية أنه "سيتم بناء مخبأ نخبوي لأغنى أغنياء العالم في حالة وقوع كارثة عالمية بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن، وسيكون قادرًا على استيعاب 625 شخصًا، وسيتعيّن على كل منتفع دفع 20 مليون دولار".

Advertisement

وذكر المنشور الذي نشرته الصحيفة أنه "من المقرر افتتاح مخبأ فاخر للنخبة، مزودا بمسابح ومعدات طبية تعمل بالذكاء الاصطناعي وأجنحة فاخرة، في عام 2026، وكشفت شركة "سيف" الأميركية، عن خططها لبناء حصن للنخبة في فرجينيا، وتبلغ تكلفة هذا المخبأ 300 مليون دولار، وسيستضيف هذا المخبأ 625 شخصا من أغنى أغنياء العالم في حالة وقوع كارثة عالمية".



وأضاف المنشور أنه "وعلى الرغم من قربه من البيت الأبيض في واشنطن، يصرّ قادة الملجأ الجديد على أن هذا مجرد صدفة ولا علاقة له بكارثة أو توترات دولية".

ومن بين أمور أخرى، سيتمكن سكان المخبأ من الاستمتاع بتناول الطعام الفاخر ولعب الـ"بولينغ" وتسلق الصخور. (سبوتنيك)