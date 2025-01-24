بالأسماء... 4 محتجزات ستُفرج عنهن "حماس" غداً

نشرت حركة حماس أسماء 4 محتجزات ستقوم بإطلاق سراحهن غدا السبت، ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع إسرائيل، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفاد مسؤول كبير في الحركة الفلسطينية.



وأبلغت حماس أنها ستفرج عن المجندتين نعمة ليفي وليري إلباغ والمجندتين كارينا أرئيف ودانييل جلبوع. (العربية)

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