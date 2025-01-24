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عربي-دولي

تونس.. مقتل مشتبه به في محاولة اقتحام المعبد اليهودي

Lebanon 24
24-01-2025 | 13:36
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أفاد مراسل سكاي نيوز عربية في تونس، اليوم الجمعة، بمقتل مهاجم استهدف اقتحام المعبد اليهودي بالعاصمة تونس.

وأوضح المراسل أن تونس شهدت محاولة اقتحام للمعبد اليهودي وسط العاصمة تونس من قبل شخص تم تحييده من قبل الأمن.
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وأوضح أنه يجري تطويق المعبد اليهودي الواقع بمنطقة لافايات وسط العاصمة تونس من قبل قوات الأمن.

كما هرعت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى مكان الحادث للاشتباه في وجود مواد حارقة لدى المهاجم. (سكاي نيوز)
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