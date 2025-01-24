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عربي-دولي
اتفاق غزة.. الإعلان عن موعد الإفراج عن المجندات والأسرى
Lebanon 24
24-01-2025
|
14:09
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أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن موعد إطلاق سراح الأسرى من سجن عوفر صباح السبت.
وقالت الهئية في بيان إن إطلاق سراح الأسرى سيكون ما بين الساعتين العاشرة والحادية عشرة صباحا.
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وأوضحت الهئية أن "معاينة وفحص الأسرى في سجن عوفر سيبدأ في الخامسة من فجر السبت من قبل طاقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
في المقابل، أعلنت حركة حماس، في وقثت سابق من الجمعة، أسماء دفعة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة والذين ستفرج الحركة عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي إنه من المنتظر أن يطلق سراح الرهينات الإسرائيليات صباح أو بعد ظهر السبت.
وقد دخل وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والرهائن حيز التنفيذ الأحد، بعد محاولات مكثفة من الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة، استمرت أكثر من عام.
ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوما، تتواصل خلالها المفاوضات بشأن المرحلة الثانية. (سكاي نيوز)
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