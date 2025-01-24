اتفاق غزة.. الإعلان عن موعد الإفراج عن المجندات والأسرى

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أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن موعد إطلاق سراح الأسرى من سجن عوفر صباح السبت.وقالت الهئية في بيان إن إطلاق سراح الأسرى سيكون ما بين الساعتين العاشرة والحادية عشرة صباحا.وأوضحت الهئية أن "معاينة وفحص الأسرى في سجن عوفر سيبدأ في الخامسة من فجر السبت من قبل طاقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر".في المقابل، أعلنت حركة حماس، في وقثت سابق من الجمعة، أسماء دفعة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة والذين ستفرج الحركة عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي إنه من المنتظر أن يطلق سراح الرهينات الإسرائيليات صباح أو بعد ظهر السبت.