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عربي-دولي

الخارجية الفلسطينية: اليمين الإسرائيلي يدفع الشعب الفلسطيني إلى مربعات لا يريدها

Lebanon 24
24-01-2025 | 14:25
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اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يدفع الشعب الفلسطيني إلى مربعات لا يريدها، ويهدد مستقبل أجياله.
وقالت في بيان وصلت الأناضول نسخة منه، "إن اليمين الحاكم في إسرائيل يدفع شعبنا الفلسطيني إلى مربعات لا يريدها ويهدد مستقبل أجياله، مستظلا بسقوط دولي غير مسبوق في اختبار القانون الدولي، وحقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها".
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وأضافت الوزارة أنه "على مرأى ومسمع العالم الذي يدعي الحضارة، بات أكثر من مليوني فلسطيني بلا مأوى ولا مقومات حياة، ولا حقوق مدنية لهم في قطاع غزة، بعد أن ارتكبت إسرائيل أبشع جرائم التطهير العرقي، وتدمير وطنهم بالكامل لدفعهم بقوة الخراب للهجرة".
(الاناضول)
 
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