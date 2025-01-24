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عربي-دولي
الجيش السوداني يعلن فك الحصار عن مقر قيادته العامة بالخرطوم
Lebanon 24
24-01-2025
|
15:40
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في تطور عسكري لافت، أعلن الجيش السوداني، أمس، فك الحصار الذي تفرضه «قوات الدعم السريع» على مقر قيادته العامة في وسط الخرطوم، وإكمال المرحلة الثانية من عملياته، بالتقاء قوات محور مدينة بحري مع القوات المرابطة في القيادة العامة للجيش، وذلك بعد فك الحصار أيضاً عن مقر «سلاح الإشارة» في بحري.
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وفي بيان مقتضب، قال الجيش إن قواته أكملت المرحلة الثانية من عملياتها، والتقاء القوات القادمة من الخرطوم بحري مع القوات المرابطة في القيادة العامة بالخرطوم، وهنّأ القوات في كل محاور القتال، قائلاً: «هذا الانتصار امتزج مع دحر ميليشيا آل دقلو الإرهابية الغادر على مدينة الفاشر صباح الجمعة». ويعني التحام قوات الجيش ربط حلقاته في مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم وأم درمان والبحري.
من جانبها، نفت «قوات الدعم السريع» هذه الأنباء وعدّتها تضليلاً إعلامياً تقوم به جهات إعلامية مؤيدة للجيش، في حين نقلت المنصات الموالية للجيش مقاطع مصورة لجنود الجيش وهم يحتفلون في مقر «سلاح الإشارة» بفك الحصار المفروض عليهم لقرابة العامَيْن.
وقالت «قوات الدعم السريع»، في بيان رسمي، إن الغرف الإعلامية لـ«فلول النظام السابق» بثّت إشاعات لتضليل الرأي العام، ورفع الروح المعنوية لقواتهم «التي تتجرع الهزيمة تلو الأخرى». ووصف البيان المعلومات المتداولة بأنها «اختلاق لمعارك وهمية، وانتصارات مزعومة، بفيديوهات مفبركة»، مضيفاً أن «قوات الدعم السريع» حقّقت انتصارات «في جميع جبهات القتال بما في ذلك محاور الخرطوم بحري». (الشرق الأوسط)
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