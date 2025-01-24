تونس: منفذ محاولة اقتحام المعبد اليهودي "مضطرب نفسيا"

فيديو لمنفذ عملية لافايات بعدما سكب البنزين على جسده ثم حاول إفتكاك سلاح عون أمن مكلف بحراسة الكنيس اليهودي (Synagogue juive) و عندما وقع التصدي له باستعمال السلاح قام بإشعال النار في جسده مما تسبب في ضبابية بالمكان🚨🔥#buzznewstunisia 🇹🇳 #تونس #tunisie #tunisia #lafayette pic.twitter.com/mCI8mNyBJg
— أخبار تونس - Buzz News Tunisia (@buzznewstunisia) January 24, 2025
فيديو لمنفذ عملية لافايات بعدما سكب البنزين على جسده ثم حاول إفتكاك سلاح عون أمن مكلف بحراسة الكنيس اليهودي (Synagogue juive) و عندما وقع التصدي له باستعمال السلاح قام بإشعال النار في جسده مما تسبب في ضبابية بالمكان🚨🔥#buzznewstunisia 🇹🇳 #تونس #tunisie #tunisia #lafayette pic.twitter.com/mCI8mNyBJg