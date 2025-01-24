تونس: منفذ محاولة اقتحام المعبد اليهودي "مضطرب نفسيا"

قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها، مساء الجمعة، إن الأمن التونسي أطلق النار على شخص قالت إنه يعاني من اضطرابات نفسية أضرم النار في جسده أمام معبد يهودي وسط العاصمة تونس بعد أن حاول اقتحامه.



ووفق البيان فقد أصيب عنصر أمني بحروق جرّاء الحادث، كما أصيب مواطن آخر بحروق نقل على إثرها إلى المستشفى.



وأشار البيان إلى أن حالة المصاب الذي نقل إلى المستشفى مستقرة.

فيديو لمنفذ عملية لافايات بعدما سكب البنزين على جسده ثم حاول إفتكاك سلاح عون أمن مكلف بحراسة الكنيس اليهودي (Synagogue juive) و عندما وقع التصدي له باستعمال السلاح قام بإشعال النار في جسده مما تسبب في ضبابية بالمكان🚨🔥#buzznewstunisia 🇹🇳 #تونس #tunisie #tunisia #lafayette pic.twitter.com/mCI8mNyBJg — أخبار تونس - Buzz News Tunisia (@buzznewstunisia) January 24, 2025 Advertisement







وأكد البيان أنه تم التعرف على هوية القتيل الذي أضرم النار بنفسه، وثبت أنه يعاني من اضطرابات نفسية.



وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية تونسية فيديوهات قالوا إنها لإطلاق النار على الشخص الذي حاول اقتحام المعبد اليهودي ومن ثم أضرم النار في جسده. (سكاي نيوز) وأكد البيان أنه تم التعرف على هوية القتيل الذي أضرم النار بنفسه، وثبت أنه يعاني من اضطرابات نفسية.وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية تونسية فيديوهات قالوا إنها لإطلاق النار على الشخص الذي حاول اقتحام المعبد اليهودي ومن ثم أضرم النار في جسده. (سكاي نيوز)