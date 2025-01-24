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إدارة ترامب تغيّر رسمياً اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا"

Lebanon 24
24-01-2025 | 17:34
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قالت وزارة الداخلية الأميركية الجمعة إنّها "غيّرت رسمياً اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا، و"قمة دينالي" في ولاية ألاسكا إلى "جبل ماكينلي".

وأمر الرئيس دونالد ترامب بتغيير الاسمين في إطار سلسلة من الإجراءات التنفيذية بعد ساعات من توليه منصبه يوم الاثنين، وذلك في إطار تنفيذه لوعود انتخابية.
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وقالت وزارة الداخلية في بيان: "بناء على توجيهات الرئيس، فإن خليج المكسيك سيُعرف الآن رسمياً باسم خليج أميركا، وستحمل أعلى قمة في أميركا الشمالية مرة أخرى اسم جبل ماكينلي".

وكانت القمّة الواقعة في ولاية ألاسكا تسمى في السابق "جبل ماكينلي"، تكريماً للرئيس الأميركي الأسبق وليام ماكينلي، ولكن جرى تغيير اسمها إلى دينالي في عام 1975 بناء على طلب الولاية.

وأضافت الوزارة: "هذه التغييرات تؤكد التزام الأمة بالحفاظ على التراث الاستثنائي للولايات المتحدة وضمان احتفال الأجيال القادمة من الأميركيين بإرث أبطالها ومقدراتها التاريخية".
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