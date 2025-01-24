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وفاة شخص أضرم النار في جسده قرب دورية أمنية في تونس

Lebanon 24
24-01-2025 | 18:26
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها مساء الجمعة، عن وفاة أحد الأشخاص بجهة "لافايات" بتونس العاصمة بعد أن أقدم "على إضرام النار في جسده وتوجّه مُباشرة نحو أحد أعوان الأمن"

وأكدت الوزارة انه تم إطلاق النار عليه من عون ثانٍ حماية لزميله الذي أصيب بحرُوق نقل على إثرها إلى المستشفى.
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وبحسب البلاغ، فقد "نتج عن الحادثة إصابة مواطن كان قريبا من مكان الواقعة، تمّ نقلهُ إلى المُستشفى وحالتهُ مُستقرة".
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