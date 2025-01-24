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بحلول 30 كانون الثاني.. إسرائيل تحدد للأونروا موعدا لمغادرة القدس

Lebanon 24
24-01-2025 | 23:24
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قام سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون بتحديد مهلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لوقف أنشطتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تشغلها.

وقال دانون في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن "الأونروا" يجب أن "توقف عملياتها في القدس، وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة بحلول 30 كانون الثاني".
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وتتهم إسرائيل الوكالة بأنها مخترقة من جانب أعضاء في حركة "حماس"، وتقول إن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول 2023.

وشدد دانون في رسالته على أن هذه "التطورات هي رد مباشر على المخاطر الأمنية الجدية التي يشكلها اختراق حماس ومنظمات إرهابية أخرى لوكالة الأونروا ورفض الوكالة معالجة المخاوف الجدية والمادية التي أثارتها إسرائيل ومعالجة الوضع".

واعتبر أن "الأونروا" قد أخلّت "بالتزامها الأساسي بالنزاهة والحياد بشكل لا يمكن إصلاحه".

وتأتي الرسالة في أعقاب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.

وحذرت "الأونروا" في الخامس من كانون الثاني الجاري من أن عملياتها قد تتعرض للشلل مع اقتراب سريان القرار الإسرائيلي بحظر عملياتها.(سكاي نيوز)





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