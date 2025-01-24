مستخدما "تيك توك".. حرّض على اغتيال ترامب وهذا ما حلّ به

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تم توقيف أحد سكان ولاية إنديانا الأميركية هذا الأسبوع لنشره مقاطع فيديو على حسابه في منصة "تيك توك" يحرض فيها على العنف ضد السلطات، بما في ذلك اغتيال الرئيس دونالد ترامب.ونشر المشتبه به، ويدعى دوغلاس ثرامز البالغ من العمر 23 عاما والمقيم في غوشن، مقاطع الفيديو على شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" بين 20 و22 كانون الثاني ، حسبما أوضح أحد أفراد مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) في وثائق قانونية يوم الخميس الماضي.وقال المصدر إن المشتبه به "في جميع مقاطع الفيديو كان مرئيا ومسموعا ويمكن التعرف إليه".ويدعو المشتبه به في أحد تلك المقاطع إلى "هجمات بالقنابل ضد جميع المباني الحكومية" ويقول في إشارة إلى الرئيس ترامب "يجب اغتياله وهذه المرة لا تخطئوا"، وفقا لما جاء في الوثائق.وهذه إشارة على الأرجح إلى محاولتي الاغتيال الفاشلتين في 13 تموز في بنسلفانيا وفي 15 أيلول في فلوريدا ضد ترامب الذي كان آنذاك المرشح الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية.(سكاي نيوز)