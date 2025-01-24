روبيو يتحدث مع نظيره الصيني: المصالح الأميركية أولوية

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تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هاتفيا الجمعة مع نظيره الصيني وانغ يي.وأكد روبيو بحسب بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستسعى إلى إقامة علاقة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تعزز المصالح الأميركية وتضع الشعب الأميركي في المقام الأول.كما أكد الوزير روبيو على التزام الولايات المتحدة بحلفائها في المنطقة والقلق الشديد بشأن الإجراءات القسرية التي تتخذها الصين ضد تايوان وفي بحر الصين الجنوبي.كما ناقش روبيو مع الوزير الصيني أيضاً قضايا أخرى ذات أهمية ثنائية وإقليمية وعالمية.