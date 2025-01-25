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عربي-دولي

الحوثيون يعتقلون المزيد من موظفي الأمم المتحدة وغوتيريش يندد

Lebanon 24
25-01-2025 | 00:03
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قالت الأمم المتحدة إن المتمرّدين الحوثيين، المدعومين من إيران، اعتقلوا المزيد من موظفيها العاملين في اليمن بعد احتجاز 13 موظفا في حزيران الماضي.

وأوضح مكتب منسق الأمم المتحدة في اليمن، في بيان، أن "سلطات الأمر الواقع في صنعاء احتجزت يوم أمس المزيد من موظفي الأمم المتحدة العاملين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها"، من دون أن يذكر عددهم.
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وذكر المكتب في بيانه، "لضمان أمن وسلامة جميع الموظفين، قامت الأمم المتحدة بتعليق جميع التحركات الرسمية ضمن وإلى المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع"، وأن هذا الإجراء سيظلّ قائما "حتى إشعار آخر".

ويعمل مسؤولو الأمم المتحدة في اليمن بشكل فعّال مع كبار ممثلي الحوثيين للمطالبة "بالإفراج الفوري ودون شروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والشركاء المحتجزين"، وفق ما جاء في البيان.

غوتيريش يندد

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الجمعة بـ"الاحتجاز التعسفي" لسبعة من موظفي المنظمة الدولية في المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليمن، داعيا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عنهم.

وقال غوتيريش في بيان إن "استمرار احتجازهم التعسفي أمر غير مقبول"، مشددا على أن "الاستهداف المستمر لموظفي الأمم المتحدة وشركائها يؤثر سلبا في قدراتنا على مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في اليمن"

ولم يصدر أيّ بيان عن الحوثيين في هذا الصدد.
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