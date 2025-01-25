تحذيرات سريعة وعاجلة لابناء غزة.. هذا ما قاله ادرعي

حذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في صباح اليوم السابع من تطبيق الاتفاق، سكان قطاع غزة من الاقتراب إلى القوات المتمركزة في القطاع ومن الأراضي الإسرائيلية والمنطقة العازلة،

فيما تتجه الأنظار إلى الدفعة الثانية من صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة "حماس"، حذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في صباح اليوم السابع من تطبيق الاتفاق، سكان قطاع غزة من الاقتراب إلى القوات المتمركزة في القطاع ومن الأراضي الإسرائيلية والمنطقة العازلة.

وقال: "انتبهوا لكافة التفاصيل لمنع الاحتكاك وسوء الفهم وللحفاظ على سلامتكم"، مشيراً إلى أن "كافة التعليمات القائمة لا تزال سارية المفعول وستبقى كذلك حتى إصدار تعليمات جديدة مع الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق".



وأضاف: "للحفاظ على سلامتكم انصاعوا إلى التعليمات الواضحة الصادرة عن جيش الدفاع في الوقت المناسب".

وقال: "لا يزال التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة أو نحو طريق نتساريم خطيراً في ضوء أنشطة جيش الدفاع في المنطقة".





وتابع: "إذا التزمت حماس بكافة تفاصيل الاتفاق سيتمكن سكان قطاع غزة من العودة إلى شمال القطاع وسيتم إصدار توجيهات بهذا الشأن".