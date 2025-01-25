Advertisement

عربي-دولي

في أول أيام عهده.. هذا ما فعله ترامب

Lebanon 24
25-01-2025 | 00:21
A-
A+
Doc-P-1311043-638733871016048069.jpg
Doc-P-1311043-638733871016048069.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الخمسة أيام الماضية العديد من الإجراءات في الداخل الأميركي كان من أبرزها الإعفاء عن المتهمين في هجوم 6 كانون الثاني على مبنى الكابيتول والذي وعد فيه ترامب مرارا خلال فترة حملته الانتخابية.
Advertisement

كما اتخذ ترامب إجراءات بشأن الهجرة، وأعلن حالة الطوارئ على الحدود، ووقف وصول اللاجئين، وتخفيف القواعد المتعلقة بالأماكن التي يمكن للضباط البحث فيها عن المهاجرين غير الشرعيين، وأمر القوات بالتوجه إلى الحدود الأميركية مع المكسيك.

ومع ذلك، فإن مداهمات الهجرة واسعة النطاق في المدن الكبرى فشلت حتى الآن في التحقق.

لا يتمتع الرئيس الأميركي بالسلطة الكاملة لإصدار القوانين، وتخضع بعض قرارته للكونغرس والمحاكم، ومن الأمثلة على ذلك حتى اللحظة، إيقاف أمر ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة مؤقتا.
إن إحدى السلطات المطلقة التي يتمتع بها الرئيس هي العفو عن المجرمين، وقد أصدر ما يقرب من 1500 عفو عن المتهمين بهجوم الكابيتول، بالإضافة إلى العفو عن روس أولبريخت، الذي أدين بإدارة سوق مخدرات عبر الإنترنت.

في الأوامر التنفيذية، أوقف ترامب حظرا أميركيا على تطبيق تيك توك وأعاد تسمية خليج المكسيك بـ "خليج أميركا"، وأمر المسؤولين بوضع خطة للإفراج عن وثائق سرية تتعلق باغتيال جون إف كينيدي وروبرت إف كينيدي ومارتن لوثر كينج جونيور.

اختتم ترامب أسبوعه برحلتين إلى مناطق شهدت كوارث طبيعية في كارولينا الشمالية وكاليفورنيا.

وزار المناطق التي دمرها إعصار هيلين في آشيفيل ثم سافر جواً إلى لوس أنجلوس لجولة في المناطق التي دمرتها الحرائق الأخيرة.

وينتظر العالم سياسة ترامب الخارجية أيضا وما قد تؤدي له في ملف الحرب الأوكرانية وتعقيدات الصراع في الشرق الأوسط والتعاطي مع إيران.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:08 | 2025-01-25
06:07 | 2025-01-25
05:35 | 2025-01-25
05:33 | 2025-01-25
05:26 | 2025-01-25
04:34 | 2025-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24