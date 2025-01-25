ترامب يقيل 12 مفتشا عاما في وكالات اتحادية



متأخر أمس.



وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" تشمل الوكالات وزارات الدفاع والخارجية والنقل وشؤون قدامى المحاربين والإسكان والتنمية الحضريةوالداخلية

Advertisement والطاقة. أقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 12 مفتشا عاما على الأقل يعملون في وكالات اتحادية رئيسية، في عملية تطهير جرت في وقتمتأخر أمس.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" تشمل الوكالات وزارات الدفاع والخارجية والنقل وشؤون قدامى المحاربين والإسكان والتنمية الحضريةوالداخليةوالطاقة.

وأوضحت الصحيفة أن عملية التطهير هذه قد تمهد الطريق أمام ترامب لتعيين أشخاص موالين له في منصب المفتش العام في تلك الوكالات.



وتلقى المفتشون رسائل بالبريد الإلكتروني من البيت الأبيض تخطرهم بقرار الإقالة. ويتركز دور المفتش العام في إجراء تحقيقات في عمليات الهدر والاحتيال وسوء السلوك في الحكومة.